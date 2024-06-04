Если получатель допускает задолженность за коммуналку, предоставление субсидии прекращается, но есть исключения.

Одним из условий получения субсидии в Украине отсутствие задолженностей за коммунальные услуги. Однако существуют исключения, позволяющие оформить субсидию даже по имеющимся долгам. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Жилищная субсидия предназначена для поддержки уязвимых слоев населения, направленная на облегчение финансового бремени при уплате коммунальных платежей.

Это означает, что если при использовании субсидии образуется долг за коммунальные услуги, субсидия может быть отменена, ведь это свидетельствует о невыполнении ее целевого назначения. Поэтому регулярный контроль за своевременностью оплат важен для поддержки государственной помощи.

То есть если получатель допускает задолженность за коммуналку, предоставление субсидии прекращается. Однако если вы не получали субсидию и накопили долги по сложным жизненным обстоятельствам, погасить их можно постепенно.

Для этого следует заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг ЖКХ.

Систематическое погашение долга согласно договору, а также своевременная оплата текущих платежей позволит вам оставаться в рамках программы субсидий. При подаче заявления на получение субсидии следует добавить копию договора о реструктуризации.

Задолженность можно распределить на период до 5 лет (или 60 месяцев), причем конкретный срок зависит от общей суммы долга и доходов лица, претендующего на субсидию.

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