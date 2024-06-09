В настоящее время действует более легкий способ получения жилищной субсидии, не требующий сбора документов и заполнения деклараций.

Украинцы, попавшие в сложную жизненную ситуацию и имеющие проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг, могут получить субсидию.

Сейчас существует упрощенный механизм получения жилищной субсидии, не требующий сбора документов и заполнения деклараций, позволяющий украинцам в сложных жизненных обстоятельствах быстро получить помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

В настоящее время действует более легкий способ получения жилищной субсидии, не требующий сбора документов и заполнения деклараций. Вместо этого заявитель может отправить упрощенное заявление, а Пенсионный фонд Украины самостоятельно заполнит заявление и декларацию на основе уже существующих данных в официальных реестрах.

Для подачи упрощенного обращения на получение субсидии (или полного пакета документов, если вы так решили), есть несколько доступных путей:

Отправка по почте или личное обращение в один из сервисных центров Пенсионного фонда Украины.

Использование портала электронных услуг https://portal.pfu.gov.ua/ или мобильного приложения ПФУ, выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

Подача через портал "Действие", находя форму "Заявление на субсидию" в поисковике.

Посещение центров предоставления административных услуг.

Подача заявления через уполномоченные лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Для заполнения заявления на субсидию с собой необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

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