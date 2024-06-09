Мобільний оператор «Vodafone» пояснив всім абонентам, з якої причини з їхніх рахунків можуть зникнути кошти.

Один з абонентів «Vodafone» зіткнувся з дуже неприємною ситуацією.

За словами чоловіка, поки він протягом доби намагався зв’язатися з оператором для врегулювання фінансових питань, то з нього знімали по 15 гривень за добу, незалежно від користування зв’язком.

«Можливості зв'язатись по гарячій лінії відсутні зовсім. Вам робот розкаже які Vodafone гарні і накупили акумуляторів. При цьому зв'язку у відключення електроенергії немає. З підвищенням тарифів обладнання не купується, тобто в передмістях як не було зв'язку так і немає. І звісно про клієнторієтованість мова не йде, ліплять усім абсолютно неприйнятну пропозицію тарифних сіток за передплатою», - обурюється абонент «Vodafone» на офіційній сторінці оператора.

Чоловік також підкреслив, що оператор немає базового тарифу до якого опціонально можна додати десятки Гб інтернету, та/або хвилини дзвінків закордон.

«При цьому якість послуг цих самих дорогих на українському ринку "профі" бажає стати кращою», - зазначив клієнт.

В компанії пояснили, що оператори дійсно можуть не так швидко, як потрібно відреагувати на звернення.

«Робимо все можливе для того, щоб максимально точно спрогнозувати кількість звернень і, відповідно, забезпечити потрібну кількість операторів, проте бувають сплески кількості звернень, які не завжди вдається врахувати», - пояснили в «Vodafone».

Також мобільний оператор повідомив, чому з рахунку абонента зникли гроші.

«Умови зняття за денний пакет наступні: якщо у вас не підключений пакет на місяць і вистачає на підключення пакета на день, то знімуться кошти за день, щоб ви не залишилися без зв'язку», - кажуть у «Vodafone».

Для детальнішої консультації, з приводу якості зв'язку та тарифів, абонентам пропонуюьть звертатися в особисті повідомлення.

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