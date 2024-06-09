Мобильный оператор "Vodafone" объяснил всем абонентам, по какой причине с их счетов могут исчезнуть средства.

Один из абонентов "Vodafone" столкнулся с очень неприятной ситуацией.

По словам мужчины, пока он в течение суток пытался связаться с оператором для урегулирования финансовых вопросов, с него снимали по 15 гривен в сутки, независимо от пользования связью.

«Возможности связаться по горячей линии отсутствуют совсем. Вам робот расскажет, какие Vodafone хорошие и накупили аккумуляторов. При этом связи во время отключения электроэнергии нет. С повышением тарифов оборудование не покупается, то есть в пригородах как не было связи, так и нет. И, конечно, о клиенториетированности речь не идет, лепят всем абсолютно неприемлемое предложение тарифных сеток по предоплате», - возмущается абонент «Vodafone» на официальной странице оператора.

Мужчина также подчеркнул, что у оператора нет базового тарифа, к которому опционально можно добавить десятки Гб интернета, и/или минуты звонков заграницу.

«При этом качество услуг этих самых дорогих на украинском рынке "профи" желает стать лучше», - отметил клиент.

В компании объяснили, что операторы действительно могут не так быстро, как нужно отреагировать на обращение.

«Делаем все возможное для того, чтобы максимально точно спрогнозировать количество обращений и, соответственно, обеспечить нужное количество операторов, однако бывают всплески количества обращений, которые не всегда удается учесть», – пояснили в Vodafone.

Также мобильный оператор сообщил, почему со счета абонента пропали деньги.

«Условия снятия за дневной пакет следующие: если у вас не подключенный пакет в месяц и хватает на подключение пакета в день, то снимутся средства в день, чтобы вы не остались без связи», - говорят в Vodafone.

Для более детальной консультации по поводу качества связи и тарифов абонентам предлагают обращаться в личные сообщения.

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