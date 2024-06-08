Національному банку вдалося зупинити девальваційний тренд на початку червня, що призвело до зміцнення курсу гривні.

На початку літа 2024 року гривня дещо девальвувала відносно долара, що відобразилося у зростанні курсу гривні до долара.

Аналітики зазначають, що цей тренд розпочався ще у травні, коли населення активізувалося у придбанні іноземної валюти. Готівковий ринок також відчув певний ажіотаж, що призвело до підвищення попиту на долари.

Однак, експерти вважають, що це тимчасове явище, і прогнозують стабілізацію курсу в майбутньому.

На початку червня Національний банк зумів зупинити девальваційний тренд. У перші дні місяця гривня зміцнилася, покращивши своє становище відносно долара. Це призвело до помітного зміцнення гривні, зокрема в готівковому сегменті ринку, де курс стабілізувався в межах 40-41 гривні за долар.

Експерти зазначають, що в червні ситуація на валютному ринку залежатиме від кількох економічних, воєнних та соціальних факторів, зокрема можливого посилення інфляційних процесів у країні.

Крім того, будь-яке загострення на фронті може вплинути на всі сфери життя, особливо у регіонах, що найбільше страждають від ворожої агресії. Результати мирної конференції за українською "Формулою миру", запланованої на середину місяця, також можуть визначити подальші тенденції.

У червні очікується корекція курсу іноземної валюти на рівні 40,00-40,3 гривень за долар у перший тиждень торгів, а пізніше можливий ріст курсу до рівнів 40,5-40,95 гривень за долар.

Джерело: Фокус.

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