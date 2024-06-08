Национальному банку удалось остановить девальвационный тренд в начале июня, что привело к укреплению курса гривны.

В начале лета 2024 года гривня несколько девальвировала по отношению к доллару, что отразилось в росте курса гривны к доллару.

Аналитики отмечают, что этот тренд начался еще в мае, когда население активизировалось в покупке иностранной валюты. Наличный рынок также ощутил определенный ажиотаж, что привело к повышению спроса на доллары.

Однако эксперты считают, что это временное явление, и прогнозируют стабилизацию курса в будущем.

В начале июня Национальный банк смог остановить девальвационный тренд. В первые дни месяца гривня укрепилась, улучшив свое положение по отношению к доллару. Это привело к заметному укреплению гривни, в частности, в наличном сегменте рынка, где курс стабилизировался в пределах 40-41 гривны за доллар.

Эксперты отмечают, что в июне ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких экономических, военных и социальных факторов, в частности, возможного усиления инфляционных процессов в стране.

Кроме того, любое обострение на фронте может повлиять на все сферы жизни, особенно в регионах, наиболее страдающих от враждебной агрессии. Результаты мирной конференции по украинской "Формуле мира", запланированной на середину месяца, также могут определить дальнейшие тенденции.

В июне ожидается коррекция курса иностранной валюты на уровне 40,00-40,3 гривен за доллар в первую неделю торгов, а позже возможен рост курса до уровней 40,5-40,95 гривен за доллар.

Источник: Фокус.

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