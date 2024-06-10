НБУ прогнозує, що вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать рівень на початок повномасштабної війни.

В Україні через критичний дисбаланс між кількістю вакансій і резюме, а також через найбільший дефіцит кадрів за останні роки, роботодавці змушені підвищувати зарплати. Як результат, реальні зарплати (з урахуванням інфляції) повернуться на рівень до початку повномасштабної війни вже наступного року.

Безробіття поступово знижуватиметься, а зарплати зростатимуть досить швидко. НБУ прогнозує, що вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать рівень до початку повномасштабної війни.

Найбільший дефіцит працівників спостерігається у таких сферах:

обслуговування;

робітничі професії (з досвідом роботи);

продажі;

роздрібна торгівля;

готельно-ресторанний бізнес;

логістика;

керівництво середньої ланки;

транспорт;

бухгалтерія.

Це змушує роботодавців активно шукати нових працівників та пропонувати вищі заробітні плати, що сприяє загальному зростанню рівня доходів. Це необхідно через дефіцит кадрів, щоб утримати працівників. Минулого року середня зарплата зросла на 17,3%.

Експертка ринку праці Наталія Слинько зазначає, що дефіцит кадрів спостерігається майже в усіх сферах, особливо важко знайти спеціалістів з досвідом роботи.

Мобілізація навіть 7% співробітників може спричинити значну кризу на підприємстві. Зокрема, найбільше металургійне підприємство країни повідомляє про мобілізацію кожного шостого працівника, що становить 16%.

Джерело: OBOZ.UA.

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