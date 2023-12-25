Середня зарплата в Україні може підвищитись у 2024 році, а до 2026 року показник може підвищитись ще більше.

Кабмін розрахував зарплати українців до 2026 року. Протягом 2024 року очікується зростання середньомісячної заробітної плати в Україні на 5,5 тисяч гривень, досягнувши рівня в 21,8 тисячі гривень.

За даними розпорядження Кабінету міністрів № 1315, яке схвалює основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки, передбачається, що до 2026 року цей показник подальше зростатиме і перевищить рівень в 30 тисяч гривень.

Уряд передбачає, що середньомісячна заробітна плата буде мінятися наступним чином:

2024 рік: збільшення до 21,8 тисяч гривень;

2026 рік: подальше зростання, перевищивши 30 тисяч гривень.

За прогнозами Кабінету міністрів, середньомісячна заробітна плата в Україні буде зростати з урахуванням інфляції:

2024 рік: очікується зростання на 8,5%;

2025 рік: прогнозується збільшення на 8,9%;

2026 рік: планується подальше зростання на 9,1%.

Рівень безробіття українців віком 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП) прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку.

Раніше було відомо, що з 1 січня 2024 року в Україні підвищать мінімальну зарплату з 6700 до 7100 гривень. В умовах високої інфляції залишається важкою фінансовою ситуацією, влада вирішила не перераховувати зарплати навіть цього року.

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