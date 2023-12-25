Кабмін розрахував зарплати українців до 2026 року. Протягом 2024 року очікується зростання середньомісячної заробітної плати в Україні на 5,5 тисяч гривень, досягнувши рівня в 21,8 тисячі гривень.
За даними розпорядження Кабінету міністрів № 1315, яке схвалює основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки, передбачається, що до 2026 року цей показник подальше зростатиме і перевищить рівень в 30 тисяч гривень.
Уряд передбачає, що середньомісячна заробітна плата буде мінятися наступним чином:
- 2024 рік: збільшення до 21,8 тисяч гривень;
- 2026 рік: подальше зростання, перевищивши 30 тисяч гривень.
За прогнозами Кабінету міністрів, середньомісячна заробітна плата в Україні буде зростати з урахуванням інфляції:
- 2024 рік: очікується зростання на 8,5%;
- 2025 рік: прогнозується збільшення на 8,9%;
- 2026 рік: планується подальше зростання на 9,1%.
Рівень безробіття українців віком 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП) прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку.
Раніше було відомо, що з 1 січня 2024 року в Україні підвищать мінімальну зарплату з 6700 до 7100 гривень. В умовах високої інфляції залишається важкою фінансовою ситуацією, влада вирішила не перераховувати зарплати навіть цього року.
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