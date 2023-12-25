Кабмин рассчитал зарплаты украинцев до 2026 года. В течение 2024 года ожидается рост среднемесячной заработной платы в Украине на 5,5 тысячи гривен, достигнув уровня в 21,8 тысячи гривен.
По данным распоряжение Кабинета министров № 1315, которое одобряет основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы, предполагается, что к 2026 году этот показатель будет дальше расти и превысит уровень в 30 тысяч гривен.
Правительство предусматривает, что среднемесячная заработная плата будет меняться следующим образом:
- 2024 год: увеличение до 21,8 тысячи гривен;
- 2026 год: дальнейший рост, превысив 30 тысяч гривен.
По прогнозам Кабинета министров, среднемесячная заработная плата в Украине будет расти с учетом инфляции:
- 2024 год: ожидается рост на 8,5%;
- 2025 год: прогнозируется увеличение на 8,9%;
- 2026: планируется дальнейший рост на 9,1%.
Уровень безработицы украинцев 15-70 лет по методологии Международной организации труда (МОТ) прогнозируется в 2024 году 18,7% к рабочей силе соответствующего возраста.
Ранее было известно, что с 1 января 2024 года в Украине повысят минимальную зарплату с 6700 до 7100 гривен. В условиях высокой инфляции остается тяжелой финансовой ситуацией, власти решили не перечислять зарплаты даже в этом году.
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