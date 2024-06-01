Уряд України збільшив мінімальну зарплату згідно з бюджетом 2024 року, це в свою чергу призвело до збільшення розміру податкових зобов’язань.

У 2024 році уряд України провів планове підвищення мінімальної заробітної плати згідно з бюджетними розрахунками. У першому кварталі року мінімальна зарплата подвоїлася.

За даними Міністерства фінансів, прогнозована середньомісячна заробітна плата на 2024 рік складає 21 809 гривень.

Мінімальна заробітна плата спочатку зросла з 1 січня - до 7 100 гривень на місяць або 42,6 гривень за годину. Вдруге підвищення заробітної плати відбулося з 1 квітня - до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень за годину.

Мінімальна заробітна плата впливає на розмір податкових зобов’язань, тому з 1 січня ФОПи сплачуватимуть єдиний соціальний внесок у розмірі 1 562 гривень, а з 1 квітня – 1 760 гривень.

Також з нового року прожитковий мінімум для однієї особи піднявся до 2 920 гривень на місяць.

У державному бюджеті на 2024 рік головними пріоритетами є оборона та безпека, на які виділяється майже половина усіх витрат. Інші ключові напрямки включають соціальну сферу, освіту, медицину та підтримку ветеранів.

Прожитковий мінімум:

Для дітей до 6 років – 2,563 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років – 3,196 гривень;

Для працездатних осіб – 3,028 гривень;

Для осіб, які втратили працездатність – 2,361 гривень.

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