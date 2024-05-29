Найбільше працівникам платять у Києві — середня зарплата станом на травень 2024 року становить 23 500 грн.

В Україні найвищі заробітні плати, досягаючи приблизно 70 тисяч гривень, спостерігаються у секторі інформаційних технологій та серед військовослужбовців. Згідно з даними медіани заробітних плат, зібраних з понад 70 тисяч вакансій на сайті пошуку роботи Work.ua за останні три місяці, середня зарплата у столиці Києві станом тільки на травень 2024 року складає 23 500 гривень.

Серед десяти професій з найвищими зарплатами в Україні можна виділити декілька позицій:

Програміст 1C і Оператор БПЛА, кожен з яких заробляє до 70 000 грн;

Ортодонт з зарплатою 65 000 грн;

Team leader, що отримує 62 500 грн;

Директор з маркетингу та Топ-менеджер, кожен із заробітною платою 60 000 грн;

DevOps engineer, якому платять 57 000 грн;

Стоматолог та Керівник відділу продажу з зарплатою 55 000 грн;

Програміст PHP, який також заробляє 55 000 грн.

У Києві, серед тих, хто отримує середню зарплату близько 23 500 грн, входять фармацевти, поліцейські, копірайтери, кур'єри з авто, слюсарі, кухарі, експедитори та редактори.

У той же час, середньомісячний дохід близько 15 000 грн отримують працівники, які займаються посудомиттям, прибиранням, паркуванням, охороною, а також педагоги раннього розвитку, няні та оператори АЗС.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

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