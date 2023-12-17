З початку 2024 року в Україні мінімальна зарплата зросте. Не дивлячись на складний фінансовий стан і високий рівень інфляції, уряд прийняв рішення вирішити це питання, оскільки відсутність збільшення соціальних стандартів вела б до зростання рівня бідності.

Так, з початку 2024 року в Україні мінімальна зарплата зросте з 6700 до 7100 гривень. Дефіцит бюджету на 2024 рік складе приблизно 43 мільярди доларів, проте уряд вирішив розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати, яке сприятиме зменшенню частки тіньових зарплат.

Підвищення мінімалки також є стратегічним кроком для збільшення податкових надходжень, особливо в умовах економічної нестабільності та воєнного конфлікту.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень при НАН України Людмила Черенько вважає, що це підвищення дозволить тимчасово "заморозити" ситуацію, але вже в квітні передбачена більша індексація.

Зазначено, що наразі українці повинні заробляти не менше 6700 гривень на місяць, але це недостатньо для компенсації зростання цін та інфляції, які сягнули 37,2% за останні два роки.

У 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати. Її підвищення відбудеться у два етапи: з 1 січня — до 7 100 грн; з 1 квітня — до 8 000 грн.

Джерело: OBOZ.UA

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