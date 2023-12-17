С начала 2024 года в Украине минимальная зарплата вырастет. Несмотря на сложное финансовое состояние и высокий уровень инфляции, правительство приняло решение решить этот вопрос, поскольку отсутствие увеличения социальных стандартов привело бы к росту уровня бедности.

Да, с начала 2024 года в Украине минимальная зарплата вырастет с 6700 до 7100 гривен. Дефицит бюджета на 2024 год составит примерно 43 миллиарда долларов, однако правительство решило рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты, которое будет способствовать уменьшению доли теневых зарплат.

Повышение минималки также является стратегическим шагом по увеличению налоговых поступлений, особенно в условиях экономической нестабильности и военного конфликта.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований при НАН Украины Людмила Черенько считает, что это повышение позволит временно "заморозить" ситуацию, но уже в апреле предусмотрена большая индексация.

Отмечено, что в настоящее время украинцы должны зарабатывать не менее 6700 гривен в месяц, но это недостаточно для компенсации роста цен и инфляции, достигших 37,2% за последние два года.

В 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты. Ее повышение состоится в два этапа: с 1 января - до 7 100 грн; с 1 апреля - до 8 000 грн.

Источник: OBOZ.UA

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