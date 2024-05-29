Больше всего работникам платят в Киеве — средняя зарплата по состоянию на май 2024 составляет 23 500 грн.

В Украине самые высокие заработные платы, достигая примерно 70 тысяч гривен, наблюдаются в секторе информационных технологий и среди военнослужащих. Согласно данным медианы заработных плат, собранных более чем из 70 тысяч вакансий на сайте поиска работы Work.ua за последние три месяца, средняя зарплата в столице Киеве по состоянию только на май 2024 года составляет 23 500 гривен.

Среди десяти профессий с высокими зарплатами в Украине можно выделить несколько позиций:

Программист 1C и Оператор БПЛА, каждый из которых зарабатывает до 70000 грн;

Ортодонт с зарплатой 65000 грн;

Team leader, получающий 62 500 грн;

Директор по маркетингу и Топ-менеджеру, каждый с заработной платой 60 000 грн;

DevOps engineer, которому платят 57000 грн;

Стоматолог и Руководитель отдела продаж с зарплатой 55 000 грн;

Программист PHP, также зарабатывающий 55 000 грн.

В Киеве, среди получающих среднюю зарплату около 23 500 грн, входят фармацевты, полицейские, копирайтеры, курьеры с авто, слесари, повара, экспедиторы и редакторы.

В то же время среднемесячный доход около 15 000 грн получают работники, которые занимаются посудомоечкой, уборкой, парковкой, охраной, а также педагоги раннего развития, няни и операторы АЗС.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.