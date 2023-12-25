У листопаді цього року роботодавці в Україні вирішили підвищити зарплати своїм працівникам у 2023 році, насолоджуючись 3% зростанням у порівнянні з попереднім місяцем.

Найвище підвищення було зафіксовано в Львівській та Харківській областях, де заробітна плата зросла на 500 гривень, до 18 500 гривень та 17 500 гривень відповідно. Такі дані вказані на порталі Work.ua.

Особливо значущий приріст стосувався сфери охорони та безпеки, де зарплата збільшилася на 3000 гривень, до 19 000 гривень.

Експерти великого кадрового порталу вказують, що такий ріст зарплат пов'язаний зі збільшеним попитом на спеціалістів у військовій сфері через військовий рекрутинг. За їхніми даними, фахівцям у цій галузі пропонують високі суми від 25 000 до 125 000 гривень. Крім того, серед посад із високими зарплатами виділяються інженери дронів, пілоти (75 000 гривень) та зв'язківці (67 500 гривень).

Загалом, у листопаді середня зарплата найбільше зросла у Львівській та Харківській областях, де вона становить 18 500 гривень та 17 500 гривень відповідно. Інші лідери за підвищенням – Дніпропетровська область (245 гривень, 17 745 гривень) та Одеська область (150 гривень, 18 000 гривень).

Підвищення зарплат також зафіксовано у сферах топ-менеджменту та керівництва середнього рівня (на 2500 гривень, 37 500 гривень), охорони та безпеки (на 3000 гривень, 19 000 гривень), страхування (на 2250 гривень, 22 250 гривень), медицини та фармації (на 1500 гривень, 20 000 гривень), продажів та закупівель (на 1000 гривень, 24 000 гривень), управління персоналом та HR (на 1000 гривень, 21 000 гривень), телекомунікацій та зв'язку (на 1000 гривень, 20 000 гривень), робітничих спеціальностей та виробництва (на 1000 гривень, 19 000 гривень), юриспруденції (на 800 гривень, 18 300 гривень), освіти та науки (на 500 гривень, 15 500 гривень) та роздрібної торгівлі (на 500 гривень, 15 500 гривень).

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