В ноябре этого года работодатели в Украине решили повысить зарплаты своим работникам в 2023 году, наслаждаясь ростом 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Наивысшее повышение зафиксировано во Львовской и Харьковской областях, где заработная плата выросла на 500 гривен, до 18 500 гривен и 17 500 гривен соответственно. Такие данные указаны на портале Work.ua.

Особенно значимый прирост относился к сфере охраны и безопасности, где зарплата увеличилась на 3000 гривен, до 19 000 гривен.

Эксперты крупного кадрового портала указывают, что такой рост зарплат связан с возросшим спросом на специалистов в военной сфере из-за военного рекрутинга. По их данным, специалистам в этой области предлагают высокие суммы от 25 000 до 125 000 гривен. Кроме того, среди должностей с высокими зарплатами выделяются инженеры дронов, пилоты (75 000 гривен) и связщики (67 500 гривен).

В ноябре средняя зарплата больше выросла во Львовской и Харьковской областях, где она составляет 18 500 гривен и 17 500 гривен соответственно. Другие лидеры по повышению – Днепропетровская область (245 гривен, 17 745 гривен) и Одесская область (150 гривен, 18 000 гривен).

Повышение зарплат также зафиксировано в сфере топ-менеджмента и руководства среднего уровня (на 2500 гривен, 37 500 гривен), охраны и безопасности (на 3000 гривен, 19 000 гривен), страхования (на 2250 гривен, 22 250 гривен), медицины и фармации (на 1500 гривен, 20 000 гривен), продаж и закупок (на 1000 гривен, 24 000 гривен), управление персоналом и HR (на 1000 гривен, 21 000 гривен), телекоммуникаций и связи (на 1000 гривен, 20 000 гривен), рабочих специальностей и производства (на 1000 гривен, 19 000 гривен), юриспруденции (на 800 гривен, 18 300 гривен), образования и науки (на 500 гривен, 15 500 гривен) и розничной торговли (на 500 гривен, 15 500 гривен).

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