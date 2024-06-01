В 2024 году правительство Украины провело плановое повышение минимальной заработной платы согласно бюджетным расчетам. В первом квартале года минимальная зарплата удвоилась.

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По данным Министерства финансов, прогнозируемая среднемесячная заработная плата на 2024 год составляет 21809 гривен.

Минимальная заработная плата сначала выросла с 1 января – до 7 100 гривен в месяц или 42,6 гривен в час. Второй раз повышение заработной платы произошло с 1 апреля - до 8 000 гривен в месяц или 48 гривен в час.

Минимальная заработная плата влияет на размер налоговых обязательств, поэтому с 1 января ФЛП будет платить единый социальный взнос в размере 1 562 гривен, а с 1 апреля – 1 760 гривен.

Также с нового года прожиточный минимум для одного человека поднялся до 2 920 гривен в месяц.

деньги

В государственном бюджете на 2024 год главными приоритетами являются оборона и безопасность, на которые выделяется почти половина всех расходов. Другие ключевые направления включают в себя социальную сферу, образование, медицину и поддержку ветеранов.

Прожиточный минимум:

  • Для детей до 6 лет – 2,563 гривен;
  • Для детей от 6 до 18 лет – 3,196 гривен;
  • Для трудоспособных лиц – 3,028 гривен;
  • Для лиц, лишившихся трудоспособности – 2,361 гривен.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.