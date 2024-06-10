В Украине из-за критичного дисбаланса между количеством вакансий и резюме, а также из-за наибольшего дефицита кадров за последние годы, работодатели вынуждены повышать зарплаты. Как результат реальные зарплаты (с учетом инфляции) вернутся на уровень к началу полномасштабной войны уже в следующем году.
Безработица будет постепенно снижаться, а зарплаты будут расти довольно быстро. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят уровень к началу полномасштабной войны.
Наибольший дефицит работников наблюдается в следующих областях:
- обслуживание;
- рабочие профессии (с опытом работы);
- продажи;
- розничная торговля;
- гостинично-ресторанный бизнес;
- логистика;
- руководство среднего звена;
- транспорт;
- бухгалтерия.
Это заставляет работодателей активно искать новых работников и предлагать более высокие заработные платы, что способствует общему росту уровня доходов. Это необходимо из-за дефицита кадров, чтобы удержать работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.
Эксперт рынка труда Наталья Слинько отмечает, что дефицит кадров наблюдается почти во всех сферах, особенно трудно найти специалистов с опытом работы.
Мобилизация даже 7% сотрудников может повлечь за собой значительный кризис на предприятии. В частности, крупнейшее металлургическое предприятие страны сообщает о мобилизации каждого шестого работника, что составляет 16%.
Источник: OBOZ.UA.
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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.
Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.
Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.