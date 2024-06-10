НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят уровень к началу полномасштабной войны.

В Украине из-за критичного дисбаланса между количеством вакансий и резюме, а также из-за наибольшего дефицита кадров за последние годы, работодатели вынуждены повышать зарплаты. Как результат реальные зарплаты (с учетом инфляции) вернутся на уровень к началу полномасштабной войны уже в следующем году.

Безработица будет постепенно снижаться, а зарплаты будут расти довольно быстро. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят уровень к началу полномасштабной войны.

Наибольший дефицит работников наблюдается в следующих областях:

обслуживание;

рабочие профессии (с опытом работы);

продажи;

розничная торговля;

гостинично-ресторанный бизнес;

логистика;

руководство среднего звена;

транспорт;

бухгалтерия.

Это заставляет работодателей активно искать новых работников и предлагать более высокие заработные платы, что способствует общему росту уровня доходов. Это необходимо из-за дефицита кадров, чтобы удержать работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.

Эксперт рынка труда Наталья Слинько отмечает, что дефицит кадров наблюдается почти во всех сферах, особенно трудно найти специалистов с опытом работы.

Мобилизация даже 7% сотрудников может повлечь за собой значительный кризис на предприятии. В частности, крупнейшее металлургическое предприятие страны сообщает о мобилизации каждого шестого работника, что составляет 16%.

Источник: OBOZ.UA.

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