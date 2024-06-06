В компанії «Yasno» надали українцям рекомендації, що робити, коли в сусідніх будинках є світло, а у вас нема, а також, куди звертатись у випадку, коли в графіках вказано, що електроенергія повинна бути, але насправді її немає.

На тлі масових відключень світла українці скаржаться на несправедливість графіків, розповідають, що поки вони годинами сидять без світла в сусідніх будинках його не вимикають.

Що робити в таких випадках розповіли в компанії «Yasno».

Так, якщо у вас немає світла в білій зоні, необхідно залишити заявку на сайті «ДТЕК».

Що робити, якщо в сусідів є світло, а в мене нема.

Якщо мережі кажуть, що у вас світло є, але насправді його нема, спочатку необхідно сконтактувати з електриком вашого будинку і зʼясувати, чи не пов’язано це з чкоюсь аварією.

«Якщо нема, залишіть заявку на сайті мереж», - порадив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Що робити, якщо у сусідів є світло, а у вас нема в «Yasno» теж відповіли.

«Порадіти за сусіда, бо вже через деякий час він буде за вас радіти», - порадив Коваленко.

Зазначимо, раніше в «Укренерго» пояснювали, чому в одних немає світла протягом багатьох годин, а інші не знають, що таке, коли немає електроенергії.

Так, наприклад, конфігурація розподільних електромереж побудована таким чином, що деякі споживачі можуть бути підключені до лінії, від якої заживлено об'єкт критичної інфраструктури (тоді вони зі світлом).

Може бути таке, що немає можливості швидкого оперативного відключення та включення електроенергії (тобто це потрібно робити на місці вручну), оскільки це впливає на запобігання розвитку системної аварії.

Аварійні та стабілізаційні графіки відключення світла вводять за розпорядженням «Укренерго» - це вимушені заходи для стабілізації енергосистеми України.

Що робити, якщо в сусідів є світло, а в мене нема.

Тривалість введення графіків також визначає «Укренерго».

««Треба розуміти, що різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення. Є області, у яких дуже сильно розвинута промисловість. Наприклад, Дніпропетровська область», - розповідав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Є області, де дуже велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів. Серед них – Закарпатська.

«Навіть, коли ти пропорційно на ці області розподіляєш ліміти, ефект для жителів може бути різним», - підкреслювали в «Укренерго».

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