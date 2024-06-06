В компании "Yasno" предоставили украинцам рекомендации, что делать, когда в соседних домах есть свет, а у вас нет, а также, куда обращаться в случае, когда в графиках указано, что электроэнергия должна быть, но на самом деле ее нет.

На фоне массовых отключений света украинцы жалуются на несправедливость графиков, рассказывают, что пока они сидят без света, в соседних домах его не выключают.

Что делать в таких случаях рассказали в компании "Yasno".

Да, если у вас нет света в белой зоне, необходимо оставить заявку на сайте «ДТЭК».

Что делать, если у соседей есть свет, а у меня нет.

Если сети говорят, что у вас свет есть, но на самом деле его нет, сначала необходимо сконтактировать с электриком вашего дома и выяснить, не связано ли это с какой-то аварией.

«Если нет, оставьте заявку на сайте сетей», – посоветовал гендиректор компании "Yasno" Сергей Коваленко.

Что делать, если у соседей есть свет, а у вас нет в "Yasno" тоже ответили.

«Порадоваться за соседа, потому что уже через некоторое время он будет за вас радоваться», - посоветовал Коваленко.

Отметим, ранее в «Укрэнерго» объясняли, почему у одних нет света в течение многих часов, а другие не знают, что такое, когда нет электроэнергии.

Так, например, конфигурация распределительных электросетей построена таким образом, что некоторые потребители могут быть подключены к линии, от которой заживлен объект критической инфраструктуры (тогда они со светом).

Может такое быть, что нет возможности быстрого оперативного отключения и включения электроэнергии (т.е. это нужно делать на месте вручную), поскольку это влияет на предотвращение развития системной аварии.

Аварийные и стабилизационные графики отключения света вводят по распоряжению «Укрэнерго» – это вынужденные меры по стабилизации энергосистемы Украины.

Что делать, если у соседей есть свет, а у меня нет.

Продолжительность ввода графиков также определяет Укрэнерго.

«Надо понимать, что разные области могут иметь разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении. Это будет сильно влиять на то, какой график отключений будет, например, у населения. Есть области, в которых очень сильно развита промышленность. К примеру, Днепропетровская область», - рассказывал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Есть области, где очень большая доля потребления конкретно населения и малых небытовых потребителей. Среди них – Закарпатская.

«Даже когда ты пропорционально на эти области распределяешь лимиты, эффект для жителей может быть разным», - подчеркивали в «Укрэнерго».

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