Українці вимагають заборонити підвищення цін на електроенергію в умовах війни та воєнних дій на території нашої країни.

Рівень зарплат в Україні, особливо в обласних центрах, вже не відповідає вартості електроенергії.

Про це повідомив автор петиції на сайті президента України.

"Народ України стикається з величезними фінансовими труднощами, а особливо важко доводиться людям пенсійного віку. В таких умовах підвищення тарифів на електроенергію стає непосильним тягарем для більшості громадян", - йдеться у повідомленні.

Ініціатор звернення Парфьонов Роман вважає, що необхідно забезпечити прозорість і звітність у використанні коштів, які виділяються нашій країні партнерами саме на ці цілі.

"Один з можливих шляхів вирішення цієї проблеми – скорочення зарплат депутатів і державних службовців, а також заборона на премії. Адже в поточному році витрати на утримання правління НЕК зросли, і в квітні 2024 року перевищили 8,5 млн грн. На тлі цих даних виникає питання про компетентність усього уряду", - пропонує Парфьонов.

Також автор петиції додав, що українці розуміють, що енергосистема країни потребує ремонту та оновлення, але закликають уряд знайти інші способи фінансування цих робіт, не забираючи у людей останнє.

Станом на 5 червня звернення набрало 4034 голосів з 25000 необхідних.

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