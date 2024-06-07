Украинцы потребовали запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны и военных действий на территории нашей страны.

Уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии.

Об этом сообщил автор петиции на сайте президента Украины.

"Народ Украины сталкивается с огромными финансовыми трудностями, а особенно тяжело приходится людям пенсионного возраста. В таких условиях повышение тарифов на электроэнергию становится непосильным бременем для большинства граждан", - говорится в сообщении.

Инициатор обращения Парфенов Роман считает, что необходимо обеспечить прозрачность и отчетность в использовании средств, выделяемых нашей стране партнерами именно для этих целей.

"Один из возможных путей решения этой проблемы – сокращение зарплат депутатов и государственных служащих, а также запрет на премии. Ведь в текущем году расходы на содержание правления НЭК выросли и в апреле 2024 года превысили 8,5 млн грн. На фоне этих данных возникает вопрос о компетентности всего правительства", - предлагает Парфенов.

Также автор петиции добавил, что украинцы понимают, что энергосистема страны нуждается в ремонте и обновлении, но призывают правительство найти другие способы финансирования этих работ, не забирая у людей последнее.

По состоянию на 5 июня обращение набрало 4034 голоса из 25000 необходимых.

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