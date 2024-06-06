Платежі можуть надходити навіть якщо "фізичну" трубу заблоковано, оскільки договір залишається нерозірваним.

Українці сплачують не тільки за використаний газ, але й за його доставку. Це два окремі платежі. Стало відомо, хто з українців може не сплачувати платіжку за доставку газу. Про це повідомила прес-служба Нафтогаз.

Громадяни, які не використовують газ, можуть не сплачувати за його доставку. Вони отримують платіжки, оскільки залишаються підключеними до газової мережі.

Щоб уникнути платіжок за доставку, ці громадяни мають розірвати договір з регулятором, що призведе до повного відключення від мережі.

Платіжки можуть надходити навіть якщо "фізична" труба заблокована, оскільки договір залишається нерозірваним.

Споживач зобов'язаний отримати спеціальний акт, що підтверджує зупинення постачання газу. Потім він має звернутися до оператора газорозподільної мережі (ОГРМ), який обслуговує його адресу, щоб розірвати договір.

Якщо подача газу продовжується, споживачеві необхідно подати спеціальну заяву. У випадку відмови ОГРМ розірвати договір, абонент має право подати скаргу до НКРЕКП. Комісія зобов'язана змусити оператора виконати прохання споживача. У випадку помилкових нарахувань за доставку газу, оператор повинен виправити ці нарахування та проінформувати споживача про зміни у рахунках.

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