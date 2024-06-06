Платежки могут поступать даже если "физическая" труба заблокирована, поскольку договор остается неразорванным.

Украинцы платят не только за использованный газ, но и его доставку. Это два отдельных платежа. Стало известно, кто из украинцев может не платить платежку за доставку газа. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Граждане, не использующие газ, могут не платить за его доставку. Они получают платежки, поскольку остаются подключенными к газовой сети.

Во избежание платежей за доставку эти граждане должны расторгнуть договор с регулятором, что приведет к полному отключению от сети.

Платежки могут поступать даже если "физическая" труба заблокирована, поскольку договор остается неразорванным.

Потребитель обязан получить специальный акт, подтверждающий остановку поставок газа. Затем он должен обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРМ), обслуживающему его адрес, чтобы расторгнуть договор.

Если подача газа продолжается, потребителю нужно подать специальное заявление. В случае отказа ОГРМ расторгнуть договор, абонент имеет право подать жалобу в НКРЭКУ. Комиссия обязана заставить оператора выполнить просьбу потребителя. В случае ошибочных начислений за доставку газа оператор должен исправить эти начисления и проинформировать потребителя об изменениях в счетах.

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