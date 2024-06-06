Обіцяне підвищення посадових окладів для українців не відбулося ані з 1 квітня, ані з 1 червня.

Кілька місяців тому міністр освіти і науки України Оксен Лісовий оголосив про плановане підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Проте вчителі досі чекають на обіцяне збільшення доходів.

Обіцяне підвищення посадових окладів не відбулося ні з 1 квітня, ні з 1 червня. Якщо очікуване підвищення не відбудеться до кінця цього місяця, вчителі продовжать отримувати ту саму зарплату, що й у травні.

Наприклад, вчитель без стажу роботи отримуватиме базову ставку в розмірі 6 936,40 гривень, тоді як вчитель вищої категорії – 13 759 гривень.

Як раніше пояснював міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, у Міністерства освіти та науки не було можливості забезпечити підвищення заробітних плат вчителям через відсутність необхідного фінансування.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році заробітна плата вчителів зросте у два етапи: у січні та квітні. Це стало можливим завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів.

Під час першого етапу підвищення, який відбувся 1 січня, вчителі отримали середню заробітну плату у розмірі 14 тисяч гривень. Після другого етапу, що планувався на 1 квітня, середня зарплата мала піднятися до 16 тисяч гривень, проте очікуваного підвищення не відбулося.

Джерело: Освіторія

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