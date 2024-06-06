Обещанное повышение должностных окладов для украинцев не произошло ни с 1 апреля, ни с 1 июня.

Несколько месяцев назад Министр образования и науки Украины Оксен Лесной объявил о планируемом повышении заработной платы педагогам с января и апреля 2024 года. Однако учителя до сих пор ждут обещанного увеличения доходов.

Обещанное повышение должностных окладов не произошло ни с 1 апреля, ни с 1 июня. Если ожидаемое повышение не произойдет до конца этого месяца, учителя продолжат получать ту же зарплату, что и в мае.

Например, учитель без стажа работы будет получать базовую ставку в размере 6 936,40 гривен, в то время как учитель высшей категории – 13 759 гривен.

Как ранее объяснял министр образования и науки Украины Оксен Лесной, Министерство образования и науки не имело возможности обеспечить повышение заработных плат учителям из-за отсутствия необходимого финансирования.

Ранее сообщалось, что в 2024 году заработная плата учителей вырастет в два этапа: в январе и апреле. Это стало возможным благодаря увеличению образовательной субвенции, большая часть которой направлена ​​на зарплаты педагогов.

Во время первого этапа повышения, состоявшегося 1 января, учителя получили среднюю заработную плату в размере 14 тысяч гривен. После второго этапа, который планировался на 1 апреля, средняя зарплата должна была подняться до 16 тысяч гривен, однако ожидаемое повышение не произошло.

Источник: Освітория

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