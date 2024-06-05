Українська співачка Оля Полякова різко відповіла на нові звинувачення на свою адресу – подробиці скандалу.

Оля Полякова вирішила не стримувати емоцій після чергової порції хейту і відповісти публічно, пише Politeka.net.

Артистка опублікувала на своїй сторінці образливий коментар від користувачки Мережі. Жінка написала Олі Поляковій, що вона не розуміє поведінки артистки.

«В країні війна, а ви відпочиваєте так, наче все супер і нічого нема», - написала жінка Поляковій, коментуючи кадри з концерту співачки.

Оля Полякова не змогла пройти повз таких звинувачень. Співачка повідомила, що в неї сім концертів на тиждень в залах, де немає світла. Виступи супроводжуютсья «біганням» в бомбосховища. Крім того, її життя зараз – це тисячі кілометрів розбитими дорогами, робота в прифронтових містах із ризиками, забезпечення роботою сотень людей, оплата податків і допомога армії.

«Відпочиваю? Люди, що з вами не так? При цьому сидять такі якраз за кордоном і п….ть», — емоційно відповіла Полякова.

Раніше Оля Полякова розповідала, що у минулому їздила тільки по великим містам, де є великі зали.

«Але зараз дуже багато регіонів у війні, багато музичних театрів зруйновано, тому я їду навіть в маленькі містечка – такі, в які Оля Полякова ніколи не приїжджала, але зараз я приїду», - казала Полякова.

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