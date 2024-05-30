Справжня бійка матусь сталася у новому випуску 7 сезону шоу «Супермама», пише Politeka.net.

Зазначимо, що героїнями цього сезону стали чотири мами з Івано-Франківська, у кожної з якої є свій підхді до виховання дітей.

Під час зйомок шоу матусі завітали одна до одної в гості та змогли оцінити суперниць у категоріях - самореалізація, хазяйновитість та виховання дітей.

Бійка на шоу "Супермама".

Однак те, що сталося потім не змогли передбачити навіть співробітники шоу, які працюють на знімальному майданчику «Супермама». Свої розбіжності щодо виховання дітей дві учасниці шоу вирішили з’ясувати кулаками.

«Давайте я буду сама вирішувати, як виховувати своїх дітей», - заявила одна з мам, почувши критику на свою адресу.

Зокрема, дівчину запідозрили, що вона піднімає руку на дитину.

«Було видно агресію до її трьохрічної дитини. І взагалі, мені її принцип виховання дуже не сподобався», - зазначила мама і учасниця шоу Оля.

В результаті, суперечки дійшли до шаленої бійки – зчепившись, дві мами навіть впали на підлогу.

Третя мама спробувала розняти матусь: «Дівчата, перестаньте!».

Бійка на шоу "Супермама".

Рознімати дівчат також кинулася знімальна група. Те що сталося шокувало не тільки їх, а й глядачів. Тепер бійку на шоу «Супермама» порівнюють з поєдниками Усика.

«Усик та Ф’юрі відпочивають»,

«Карина дуже достойно відбила удар. Не розгубилась! Я проти насилля, але ЗА самооборону. А от знімальна група довгенько чекала аби втрутитись»,

Бійка на шоу "Супермама".

«Діана переплутала програму Супермама та від пацанки до панянки. Шкода її діток, хай ростуть здоровими»,

«З самого початку було видно як Діана всім страшенно заздрить. Але ж ніхто з учасниць не винен що у неї не дуже вдало склалося життя»,

«Нарешті це сталося! Побилися супермами це добре, краще ніж беззахисних дітей лупцювати», - коментують кадри бійки глядачі шоу «Супермама».

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