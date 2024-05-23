Ольга Сумська повідомила про загибель українського чемпіона, талановитого спортсмена.
«У боях за Україну загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко», - йдеться у повідомленні, яке Сумська розмістила в Інстаграм.
Спортсмену було всього 30 років. Він з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ.
«Світла пам’ять Герою!», - написала Сумська.
Додамо, серце Олександра Пєлєшенко перестало битися 5 травня. Герой був родом з Петровського, що на Луганщині.
Олександр був важкоатлетом, дворазовим чемпіоном України, заслуженим майстром спорту України. Вступив до лав ЗСУ у 2022 році. У січні поточного року йому виповнилося 30.
«Уходять найкращі...»,
«Вічна пам'ять Герою України та співчуття рідним. Жах»,
«Іде цвіт нації»,
«Саня, земля тобі пухом», - коментують жахливу новину українці.
Додамо, Ольга Сумська також поскаржилася українцям на обмеження, які були застосовані на її сторінці в одній з соціальних мереж.
За словами Сумської, вона не може ні опублікувати допис, ні "сторіс".
"Це виникло після розміщення зборів для захисників...", - повідомила Сумська.
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