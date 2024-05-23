Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская сообщила украинцам про еще одну трагедию.

Ольга Сумская сообщила о гибели украинского чемпиона, талантливого спортсмена.

"В боях за Украину погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко", - говорится в сообщении, которое Сумская разместила в Инстаграм.

Спортсмену было всего 30 лет. Он с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.

«Светлая память Герою!», – написала Сумская.

Добавим, сердце Александра Пелешенко перестало биться 5 мая. Герой был родом из Петровского на Луганщине.

Александр был тяжеловесом, двукратным чемпионом Украины, заслуженным мастером спорта Украины. Вступил в ряды ВСУ в 2022 году. В январе этого года ему исполнилось 30.

«Уходят лучшие...»,

«Вечная память Герою Украины и соболезнования родным. Ужас»,

«Идет цвет нации»,

«Саня, земля тебе пухом» , – комментируют ужасную новость украинцы.

Добавим, Ольга Сумская также пожаловалась украинцам на ограничения, которые были применены на ее странице в одной из социальных сетей.

По словам Сумской, она не может ни опубликовать пост, ни "сторис".

"Это возникло после размещения собрания для защитников...", – сообщила Сумская.

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