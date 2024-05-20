Відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська повідомила українцям про нову велику втрату.

Ольга Сумська на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала інформацію щодо трагічної загибелі підполкновника Дениса Василюка.

Він був першим заступником командира авіаційної ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації.

Пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. З початку повномасштабного вторгнення Денис Василюк здійснив десятки бойових вильотів, є повним кавалером ордену «За мужність».

«Світла пам’ять герою!», - йдеться у дописі.

За словами друзів і колег Дениса Василюка, він любив свою батьківщину, життя, свою службу і українське небо.

«Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину", — говорять про нього колеги з 831 бригади тактичної авіації.

Пізніше акторка Ольга Сумська опублікувала також в своєму інстаграм страшні кадри, які були відзнято на Харківщині після ракетного удару.

«Харківщина сьогодні… Господи…», - прокоментувала Сумська фото і відео з місця атаки, жертвами якої стали мирні українці.

Раніше Ольга Сумська повідомила, що її серце рветься на шматки від відео, яке було відзнято під час евакуації з Вовчанська.

«Евакуація з Вовчанська …Рве серце на шматки…Уклін вам,наші військові ,дорогі волонтери за спасіння людей і тварин…Божого захисту вам,рідненькі!», - написала Ольга Сумська.

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