Українська телеведуча та блогер Маша Єфросиніна зізналася, що це для неї справді складна та болісна тема.

Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна висловила свої емоції щодо складних стосунків із сестрою Лізою Ющенко, яка проживає в росії. Маша зізналася, що повномасштабна війна в Україні стала причиною їхнього розриву. Про це вона розповіла у інтерв'ю для УП.

Знаменитість зізналась, що це для неї справді складна та болісна тема. Повномасштабна війна в Україні поставила крапку в їхніх стосунках із сестрою. Єфросиніна зізналась, що нині з Лізою взагалі не спілкується.

Вона також уникала відповідей на питання про те, чи обговорювала вона з Лізою тему війни та дії росії в Україні, зазначивши, що це дуже болісно для неї. Окрім того, знаменитість також не хоче, аби її слова стали предметом для публічних обговорень. Телеведуча підкреслила, що не може нести відповідальність за дії своєї дорослої сестри.

"Мені дуже боляче про це говорити. Тому що зараз мої емоції і мої почуття перестануть бути моїми, а стануть предметом обговорення людей, які до цих почуттів не мають жодного відношення, а тим паче емпатії. У мене лише є одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність", - наголосила ведуча.

Ліза Ющенко живе в росії з чоловіком-російським бізнесменом Сергієм, за якого вона вийшла заміж у 2014 році. У подружжя є син, а Ліза також має старшу доньку від сина третього президента України, Віктора Ющенка. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Ліза обрала позицію мовчання і продовжує жити в росії, не коментуючи дії окупаційних сил.

Останні новини України:

Єфросиніна з Поляковою розповіли про скандал з Остапчуком.

Також повідомлялось, що Єфросиніна кардинально змінила зовнішність, Полякова відреагувала.

Нагадаємо також, що Єфросиніна поскаржилася на серйозні проблеми з сином.