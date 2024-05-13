Украинская телеведущая и блоггер Маша Ефросинина призналась, что это для нее действительно сложная и мучительная тема.

Украинская телеведущая и блоггер Маша Ефросинина выразила свои эмоции относительно сложных отношений с сестрой Лизой Ющенко, проживающей в России. Маша призналась, что полномасштабная война в Украине стала причиной их разрыва. Об этом она рассказала в интервью УП.

Знаменитость призналась, что это для нее действительно сложная и мучительная тема. Полномасштабная война в Украине поставила точку в отношениях с сестрой. Ефросинина призналась, что сейчас с Лизой вообще не общается.

Она также избегала ответов на вопрос о том, обсуждала ли она с Лизой тему войны и действия россии в Украине, отметив, что это очень болезненно для нее. Кроме того, знаменитость тоже не хочет, чтобы ее слова стали предметом для публичных обсуждений. Телеведущая подчеркнула, что не может нести ответственность за действия своей взрослой сестры.

"Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. У меня есть только один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные ли они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность", - подчеркнула ведущая.

Лиза Ющенко живет в россии с мужем-российским бизнесменом Сергеем, за которого она вышла замуж в 2014 году. У супругов есть сын, а Лиза также имеет старшую дочь от сына третьего президента Украины, Виктора Ющенко. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Лиза избрала позицию молчания и продолжает жить в россии, не комментируя действия оккупационных сил.

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