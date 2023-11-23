Маша Єфросиніна розповіла, що з холодами і першим снігом прийшла пора обвітрених губ, але не тільки.

А ще й, кажа Маша Єфросиніна, «надзвичайно магнетичної теплої ковдри по ранках та нескінченного гречаного чаю».

Зазначимо, що гречаний чай це один з улюблених напоїв жителів Східної Азії, але зараз його з легкістю можна знайти і в українських магазинах.

Гречаний чай це напій, який виготовляється з молодих зерен татарської гречки і має безліч корисних властивостей.

Так, гречаний чай насичений цінними мікроелементами, серед яких калій, магній, селен, ванадій, хром та алюміній. Крім того, гречаний чай, який так любить Маша Єфросиніна, покращує імунну систему та надає сил, знижує кількість шкідливого холестерину і навіть рекомендуєтсья для схуднення.

Крім того, один з улюблених напоїв Маші Єфросиніної зміцнює судини і серце, виводить із судин токсини та шлаки, нормалізовує роботу шлунково-кишкового тракту, володіє антибактеріальними та протизапальними діями і навіть знижує високий артеріальний тиск.

Гречаний чай треба вміти готувати правильно. Це просто - прогріти посуд для заварювання; насипати в ємність сухий гречишний чай із розрахунку 1-2 чайні ложки на склянку води; довести воду до кипіння, зняти з вогню та остудити до 90-95 градусів, а потім вже залити чай окропом і зачекати 5-8 хвилин.

Є і більш лаконічний спосіб приготування гречаного чаю -у звичайну чашку чи склянку насипте чайну ложку чаю. Влийте 250 мл гарячої води, розмішайте та залиште настоятися 5 хвилин.

От і все, можна насолоджуватися смаком.

Зазначимо, що раніше Маша Єфросиніна зізналася, як її цькували у підлітковому віці, коли вона була в ансамблі народного танцю.

«Мені було 13 років. Та із-за того, що дилдочка височезна, мене перевели одразу в старшу групу, там де 16-18 років дівчата. І мені миттєво оголосили вендетту, я окремо їла, мене не прийняли в компанію, окремо спала в автобусі, коли їхали на гастролі….», - розповіла про пережите Маша Єфросиніна.

За словами Єфросиніної, з колективу їй довелося піти – майбутня зірка захворіла на нервовій почві і лікарі заборонили повертатися в ансамбль.

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