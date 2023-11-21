Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна розмістила пронизливу короткометражку, яку зняв кінорежисер Любомир Левицький.

Маша Єфросиніна нагадала, що 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, запроваджений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Крім того, це День Десантно-штурмових військ ЗСУ, які перебувають в самому пеклі фронтових подій.

"Десять років тому ми почали відстоювати наші Гідність та Свободу.. За цей час відбулася така трансформація нашого народу, свідомості та любові до країни, що навряд чи хтось про таке читав у старих підручниках з історії. Ми ж почали писати свою історію.. І на жаль, вже майже два роки пишемо її кровʼю наших захисників та захисниць", – пише Маша Єфросиніна під відео.

У відео, яке опублікувала Маша Єфросиніна, показується історія дівчинки та її мами, які дочекалися свого тата-героя додому.

"Тож сьогодні для мене гідність - це бути гідною своїх співгромадян-воїнів, які мене захищають: ні на мить не забувати про те, що ціною їхніх життів я живу, смачно їм та займаюсь своєю улюбленою справою. Не забувати щодня донатити та використовувати всі мої можливості, щоб надавати їм сили та підтримку! Сьогодні свобода для мене - це непробита орками лінія фронту, а не все, що я вкладала в це поняття раніше!", – наголосила Маша Єфросиніна.

Українці в коментарях до посту Маші Єфросиніної не стримують емоцій:

"Давно так не ревіла 🙏🏻😭 Дай Боже усім дочекатися 🤗 Нам не довелося, але назавжди у серці 💔";

"Майдан запалив вогонь, який неможливо загасити".

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