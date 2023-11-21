В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина разместила пронзительную короткометражку, которую снял кинорежиссер Любомир Левицкий.

Маша Ефросинина напомнила, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы, введенный в честь начала двух революций: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Кроме того, это День Десантно-штурмовых войск ВСУ, находящихся в самом аду фронтовых событий.

"Десять лет назад мы начали отстаивать наши Достоинство и Свободу. За это время произошла такая трансформация нашего народа, сознания и любви к стране, что вряд ли кто-то читал об этом в старых учебниках по истории. Мы же начали писать свою историю. И к сожалению, уже почти два года пишем ее кровью наших защитников и защитниц”, – пишет Маша Ефросинина под видео.

В видео, опубликованном Машей Ефросининой, показывается история девочки и ее мамы, которые дождались своего папу-героя домой.

"Поэтому сегодня для меня достоинство - это быть достойным своих сограждан-воинов, которые меня защищают: ни на миг не забывать о том, что ценой их жизней я живу, вкусно ем и занимаюсь своим любимым делом. Не забывать ежедневно донатить и использовать все мои возможности, чтобы давать им силы и поддержку! Сегодня свобода для меня – это непробитая орками линия фронта, а не все, что я вкладывала в это понятие раньше! – подчеркнула Маша Ефросинина.

Украинцы в комментариях к посту Маше Ефросининой не сдерживают эмоций:

"Давно так не ревела 🙏🏻😭 Дай Бог всем дождаться 🤗 Нам не пришлось, но навсегда в сердце 💔";

"Майдан зажег огонь, который невозможно потушить".

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