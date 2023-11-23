Маша Ефросинина рассказала, что с холодами и первым снегом пришла пора обветренных губ, но не только.

А еще и, говорит Маша Ефросинина, «чрезвычайно магнетического теплого одеяла по утрам и бесконечного гречишного чая».

Отметим, что гречишный чай это один из любимых напитков жителей Восточной Азии, но сейчас его с легкостью можно найти и в украинских магазинах.

Гречишный чай – это напиток, который изготавливается из молодых зерен татарской гречки и обладает множеством полезных свойств.

Так, гречишный чай насыщен ценными микроэлементами, среди которых калий, магний, селен, ванадий, хром и алюминий. Кроме того, гречишный чай, который так любит Маша Ефросинина, улучшает иммунную систему и придает силы, снижает количество вредного холестерина и даже рекомендуется для похудения.

Кроме того, один из любимых напитков Маши Ефросининой укрепляет сосуды и сердце, выводит из сосудов токсины и шлаки, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, обладает антибактериальными и противовоспалительными действиями и снижает высокое артериальное давление.

Гречишный чай нужно уметь готовить правильно. Это просто – прогреть посуду для заваривания; насыпать в емкость сухой чай из расчета 1-2 чайные ложки на стакан воды; довести воду до кипения, снять с огня и остудить до 90-95 градусов, а затем уже залить кипятком чай и подождать 5-8 минут.

Есть и более лаконичный способ приготовления гречишного чая - в обычную чашку или стакан насыпьте чайную ложку гречишного чая. Влейте 250 мл горячей воды, размешайте и оставьте 5 минут.

Вот и все, можно наслаждаться вкусом.

Отметим, что раньше Маша Ефросинина призналась, как ее травили в подростковом возрасте, когда она была в ансамбле народного танца.

«Мне было 13 лет. Но из-за того, что дылдочка высоченная, меня перевели сразу в старшую группу, там, где 16-18 лет девушки. И мне мгновенно объявили вендетту, я отдельно ела, меня не приняли в компанию, отдельно спала в автобусе, когда ехали на гастроли…», - рассказала о пережитом Маша Ефросинина.

По словам Ефросининой, из коллектива ей пришлось уйти – будущая звезда заболела на нервной почве и врачи запретили возвращаться в ансамбль.

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