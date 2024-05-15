Як виявилося, організатор «Євробачення-2024» оштрафував делегацію з України. Причиною покарання стали футболки.

«З’явитися у футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем…», - розповіла Alyona Alyona.

За словами співачки, складнощі почалися ще на етапі створення роздрукування логотипу на футболці. Поліграфії в Мальме або не працювали, або відмовлялись робити принт. На щастя, домовитись все ж вдалося.

«Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум», - повідомила Alyona Alyona.

За словами артистки, вони знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію.

«Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло», - підкреслила Alyona Alyona.

Однак покарання уникнути не вдалося. Організатори «Євробачення-2024» оштрафували українців.

«Відбилися просто фінансовим штрафом», - розповіла Alyona Alyona.

У коментарях українці дякують Alyona Alyona та Jerry Heil за ризиковану акцію і зізнаються, що навіть не здогадувались, що правила на «Євробаченні-2024» такі суворі.

«Неймовірно! Я навіть уявити не могла що просто одягнути футболки з важливим закликом може бути так ризиковано на Євробаченні…»,

«Ризикувати – перемагати»,

«Не думала, що це настільки складно там».

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