Українська співачка Alyona Alyona розповіла про подію, що ледь не зіпсувала її виступ з Jerry Heil у півфіналі «Євробачення-2024».

Вже цієї суботи, 11 травня, український дует Alyona Alyona та Jerry Heil боротимуться за перемогу у гранд-фіналі пісенного конкурсу «Євробчення-2024».

Співачки із тріумфом виступили у першому півфіналі і здобули право вийти на сцену у фіналі «Євробачення-2024». Однак, як виявилося, все могло піти зовсім по-іншому сценарію.

Після виступу Alyona Alyona розповіла про інцидеент, про якій глядачі «Євробачення-2024» навіть не здогадувалися.

Справа у тому, що перед виступом українського дуету на сцені «Євробачення-2024» виступав представник Великої Британії Оллі Александер. Під час його співу в залі запалили димові шашки.

Однак дим не встиг повністю розсіятися після того, як його виступ закінчився. Співати дуету Alyona Alyona та Jerry Heil довелося у задимленій залі.

«Було неочікувано, що в залі палили димові шашки. І було дуже складно дихати», - зізналася Alyona Alyona.

Співачка також запевнила, що їхній дует боротиметься за перемогу.

«Alyona Alyona зачитала просто в нереальних умовах», - додала Jerry Heil.

Гранд-фінал «Євробачення-2024» відбудеться у суботу, 11 травня. А сьогодні, 9 травня, відбудеться другий півфінал.

В Україні Євробачення-2024 о 22:00 почне транслювати "Суспільне Культура", а коментуватиме шоу Тімур Мірошниченко.

Вперше трансляції супроводжуються перекладом жестовою мовою.

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