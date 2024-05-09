Alyona Alyona & Jerry Heil після виступу у півфіналі «Євробачення-2024» вийшли у фінал і вже у суботу, 11 травня, боротимуться за перемогу у пісенному конкурсі.

Поява Alyona Alyona & Jerry Heil на сцені «Євробачення» не залишила байдужими ані українців, ані іноземних єврофанів.

Alyona Alyona & Jerry Heil навіть опублікували у своєму Інстаграмі пост, присвячений бурхливій реакції іноземців на їх виступ. На відео можна побачити, що іноземні слухачі вражені виступом українських співачок у півфіналі «Євробачення-2024».

Коментуючи це відео, українці із сумом констатували, що у той час, коли іноземні слухачі захоплюються талантом Alyona Alyona & Jerry Heil, в їх рідній Україні нерідко можна почути жорстку критику.

«Мені одній не подобається ні пісня, ні слова ні музика, ні номер, ні одяг ні Jerry Heil? Альона, звісно топ»,

«Ви ох…, і що не кажи. На жаль, деякі люди цього так і не зрозуміли і потонули в своїй жовчі»,

«Декілька разів передивлялась, і щоразу мурахи по шкірі, і сльози, і радість, ігордість за наших»,

«Неймовірні наші дівчата! Хейтери усі прикусила язика!»,

«Ну норм пісня, не більше і не менше».

«Плачу»,

«Аж волосся дибки»,

«Мені сумно, що за кордоном від наших дівчат всі в захваті, а у нас багато хто хейтять, розказуючи про відсутність таланту і надмірну вагу»,

«А наші придурки засир.ють. Дівчата, ви неймовірні»,

«Витступ чудовий! І чому сь тілки українці завжди обс.рають своє! Замість підтримки!»,

«Виступ неймовірний. Вся Європа у захваті. А наші лайном поливають, то вокал не такий, то вага… Дуже соромно за своїх співвітчизників… Вірю у вашу перемогу! Ви найкращі».

Підкреслимо, у 68-му Пісенному конкурсі Євробачення беруть участь представники 37 країн. Загалом з двох півфіналів до великого фіналу конкурсу буде відібрано 20 учасників, до яких 11 травня доєднаються представники країн, які потрапляють у фінал автоматично.

Цьогоріч це Швеція, як країна-організаторка, а ще Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція, як країни «Великої пʼятірки».

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