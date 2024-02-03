Продюсер Нацвідбору на Євробачення заявив, що артистам потрібна бронь від мобілізації в Україні.

Дмитро Шуров поділився думками щодо мобілізації артистів в Україні.

Він вважає, що музикантам потрібна "бронь", проте у нього немає єдиної однозначної відповіді.

Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення додав, що для нього очевидно - перемога може бути у випадку, якщо українці ефективно будуть використовувати потенціал.

"З чисто менеджерської точки зору, бронь повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити, звісно, артисти підходять під цей критерій. Бо це обличчя", - повідомив Шуров.

Крім того він додав, що активний артист, який гастролює та дає благодійні концерти - акумулює кошти для допомоги для тих, кому вона потрібна.

Також артисти, на думку, Шурова, дають населенню емоційну підтримку, яка принесе більше користі, займаючись своєю справою, ніж в окопі чи на кухні.

Музикант також нагадав, що артисти сплачують податки тому держава на них не витрачає коштів, а навпаки.

Українці поділились думками щодо заяв Шурова відносно мобілізації в Україні:

"Бронь повинні мати лише висококласні майстри на заводах з виготовлення зброї,літаків і тд,лікарі та вчителі(частково),поліція частково,решта повинні охороняти державу.Без артистів точно зможем обійтись в даний момент",

"В країні на жаль існує "світське життя ", яке старанно підтримувала осадча своєю програмою. Високо злетіла так звана "богема "!",

"Замінити не можна комбайнерів, трактористів що сіють та збирають зерно. А таких "артистів" повно, просто не всі "розкручені" медійно...".

Джерело: NV.

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