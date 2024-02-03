Продюсер Нацотбора на Евровидение заявил, что артистам нужна бронь от мобилизации в Украине.

Дмитрий Шуров поделился мнениями по мобилизации артистов в Украине.

Он считает, что музыкантам нужна "бронь", однако у него нет единого однозначного ответа.

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение добавил, что для него очевидно, что победа может быть в случае, если украинцы эффективно будут использовать потенциал.

"С чисто менеджерской точки зрения, брони должны получать те люди, которых невозможно никем заменить, конечно, артисты подходят под этот критерий. Потому что это лицо", - сообщил Шуров.

Кроме того, он добавил, что активный артист, который гастролирует и дает благотворительные концерты - аккумулирует средства для помощи тем, кому она нужна.

Также артисты, по мнению Шурова, оказывают населению эмоциональную поддержку, которая принесет больше пользы, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне.

Музыкант также напомнил, что артисты платят налоги, поэтому государство на них не тратит средств, а наоборот.

Украинцы поделились мнениями относительно заявлений Шурова относительно мобилизации в Украине:

"Бронь должны иметь только высококлассные мастера на заводах по изготовлению оружия, самолетов и тд, врачи и учителя (частично), полиция частично, остальные должны охранять государство. Без артистов точно сможем обойтись в настоящее момент",

"В стране к сожалению существует "светская жизнь", которая усердно поддерживала осадку своей программой. Высоко взлетела так называемая "богема"!",

"Заменить нельзя комбайнеров, сеющих и собирающих зерно трактористов. А таких "артистов" полно, просто не все "раскрученные" медийно...".

Источник: NV .

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