Дмитрий Шуров поделился мнениями по мобилизации артистов в Украине.
Он считает, что музыкантам нужна "бронь", однако у него нет единого однозначного ответа.
Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение добавил, что для него очевидно, что победа может быть в случае, если украинцы эффективно будут использовать потенциал.
"С чисто менеджерской точки зрения, брони должны получать те люди, которых невозможно никем заменить, конечно, артисты подходят под этот критерий. Потому что это лицо", - сообщил Шуров.
Кроме того, он добавил, что активный артист, который гастролирует и дает благотворительные концерты - аккумулирует средства для помощи тем, кому она нужна.
Также артисты, по мнению Шурова, оказывают населению эмоциональную поддержку, которая принесет больше пользы, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне.
Музыкант также напомнил, что артисты платят налоги, поэтому государство на них не тратит средств, а наоборот.
Украинцы поделились мнениями относительно заявлений Шурова относительно мобилизации в Украине:
"Бронь должны иметь только высококлассные мастера на заводах по изготовлению оружия, самолетов и тд, врачи и учителя (частично), полиция частично, остальные должны охранять государство. Без артистов точно сможем обойтись в настоящее момент",
"В стране к сожалению существует "светская жизнь", которая усердно поддерживала осадку своей программой. Высоко взлетела так называемая "богема"!",
"Заменить нельзя комбайнеров, сеющих и собирающих зерно трактористов. А таких "артистов" полно, просто не все "раскрученные" медийно...".
Источник: NV .
Последние новости Украины:
Мужчина отказался от мобилизации, потому что не имел 27 лет: суд не поверил в оправдание и сурово его наказал.
Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.
Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.