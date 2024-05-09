Alyona Alyona & Jerry Heil после выступления в полуфинале "Евровидения-2024" вышли в финал и уже в субботу, 11 мая, будут бороться за победу в песенном конкурсе.
Появление Alyona Alyona & Jerry Heil на сцене «Евровидения» не оставило равнодушными ни украинцев, ни иностранных еврофанов.
Alyona Alyona & Jerry Heil даже опубликовали в своем Инстаграм пост, посвященный бурной реакции иностранцев на их выступление. На видео можно увидеть, что иностранные слушатели поражены и восхищены выступлением украинских певиц в полуфинале «Евровидение-2024».
Комментируя это видео, украинцы с грустью констатировали, что в то время, когда иностранные слушатели восхищаются талантом Alyona Alyona & Jerry Heil, в их родной Украине нередко можно услышать жесткую критику.
«Мне одной не нравится ни песня, ни слова ни музыка, ни номер, ни одежда, ни Jerry Heil? Алена, конечно топ»,
«Вы ох… и что ни говори. К сожалению, некоторые люди этого так и не поняли и утонули в своей желчи»,
«Несколько раз просматривалась, и каждый раз мурашки по коже, и слезы, и радость, и гордость за наших»,
«Невероятные наши девушки! Хейтеры все прикусили язык!»,
«Ну норм песня, не больше и не меньше».
"Я плачу"
«Аж волосы дыбом»,
«Мне грустно, что за границей от наших девушек все в восторге, а у нас многие хейтят, рассказывая об отсутствии таланта и избыточном весе»,
«А наши придурки зас.рают. Девушки, вы невероятны»,
«Выступление замечательное! И почему телки украинцы всегда обсуждают свое! Вместо поддержки!»,
«Выступление невероятно. Вся Европа в восторге. А наши дерьмом поливают, то вокал не такой, то вес… Очень стыдно за своих соотечественников… Верю в вашу победу! Вы лучшие".
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