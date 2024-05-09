Alyona Alyona & Jerry Heil после выступления в полуфинале "Евровидения-2024" вышли в финал и уже в субботу, 11 мая, будут бороться за победу в песенном конкурсе.

Появление Alyona Alyona & Jerry Heil на сцене «Евровидения» не оставило равнодушными ни украинцев, ни иностранных еврофанов.

Alyona Alyona & Jerry Heil даже опубликовали в своем Инстаграм пост, посвященный бурной реакции иностранцев на их выступление. На видео можно увидеть, что иностранные слушатели поражены и восхищены выступлением украинских певиц в полуфинале «Евровидение-2024».

Комментируя это видео, украинцы с грустью констатировали, что в то время, когда иностранные слушатели восхищаются талантом Alyona Alyona & Jerry Heil, в их родной Украине нередко можно услышать жесткую критику.

«Мне одной не нравится ни песня, ни слова ни музыка, ни номер, ни одежда, ни Jerry Heil? Алена, конечно топ»,

«Вы ох… и что ни говори. К сожалению, некоторые люди этого так и не поняли и утонули в своей желчи»,

«Несколько раз просматривалась, и каждый раз мурашки по коже, и слезы, и радость, и гордость за наших»,

«Невероятные наши девушки! Хейтеры все прикусили язык!»,

«Ну норм песня, не больше и не меньше».

"Я плачу"

«Аж волосы дыбом»,

«Мне грустно, что за границей от наших девушек все в восторге, а у нас многие хейтят, рассказывая об отсутствии таланта и избыточном весе»,

«А наши придурки зас.рают. Девушки, вы невероятны»,

«Выступление замечательное! И почему телки украинцы всегда обсуждают свое! Вместо поддержки!»,

«Выступление невероятно. Вся Европа в восторге. А наши дерьмом поливают, то вокал не такой, то вес… Очень стыдно за своих соотечественников… Верю в вашу победу! Вы лучшие".

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