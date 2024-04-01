Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil продовжують втрачати не тільки свої шанси на перемогу в «Євробаченні-2024», а й взагалі лідерські позиції.

Так, стало відомо, що Alyona Alyona і Jerry Heil, які цього року представляють Україну на «Евробаченні-2024» більше не в трійці лідерів.

Букмекери оновили свої прогнози щодо переможця «Євробачення-2024» і виявилося, що Alyona Alyona і Jerry Heil залишили трійку найкращих.

Наразі лідером букмекерів досі залишається Хорватія. Від цієї країни Від країни до Мальме на «Євробачення-2024» поїде 28-річний співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim.

На другій сходинці, згідно з прогнозами букмекерів, опинилася Швейцарія. Її на «Євробаченні-2024» представить виконавець Nemo з піснею The Code.

Alyona Alyona і Jerry Heil з першої сходинки опустилися на третю, але наразі цю позицію займає Італія. Країну представлятиме цьогорічна переможниця фестивалю в Сан-Ремо співачка Анджеліна Манго з піснею La noia.

А от Alyona Alyona і Jerry Heil тепер опинилися на четвертому місці.

Також у десятці лідерів Нідерланди, Бельгія, Франція, Греція, Ізраїль і Швеція.

Тим часом Alyona Alyona і Jerry Heil відлетіли до Мадриду.

«Виступаємо з піснею «Teresa & Maria» на нашій першій євровечірці у Мадриді», - розповіли Alyona Alyona і Jerry Heil.

Єврофани дуже підтримують українських співачок:

«Дуже приємно зустріти вас сьогодні на RedCarpet!»,

«Ви найкращі»,

«Дуже цікаво вже дочекатись Євробачення і його результатів»,

«Ви найцінніший дует за всю історію».

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