Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil, на жаль, можуть і не зайняти перше місце на «Євробачення-2024», як на це сподівалися раніше.

Ще нещодавно Alyona Alyona і Jerry Heil, згідно з прогнозами букмекерів, були фаворитами на «Євробаченні-2024».

При цьому друге місце пророкували Італії, а третє – Великобританії.

Однак тепер ситуація змінилася - Alyona Alyona і Jerry Heil почали втрачати шанси на перемогу на «Євробачення-2024».

Так, згідно з новою думкою букмекерів, Alyona Alyona і Jerry Heil можуть посісти третє місце у фіналі «Євробачення-2024».

На першому місці тепер бачать Хорватію, а на другому – Італію. Зазначимо, що Хорватію на «Євробачення- 2024» представить гурт Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim", а Італію співачка Angelina Mango з треком "La noia".

Півфінали «Євробачення-2024» відбудуться 7 та 9 травня. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

«7го травня голосуйте за номер 5 в першому півфіналі Євробачення 2024!», - повідомили Alyona Alyona і Jerry Heil про дату їхнього виступу у півфіналі.

Зазначимо, що на адресу Alyona Alyona і Jerry Heil лунає багато слів підтримки зі сторони слухачів з інших країн.

«…Jerry, твоя музика така гарна, я слухаю її щодня, коли подорожую, і найкраща пісня, яку я люблю слухати, це пісня Teresa & Maria. Jerry, я обіцяю тобі, що ти виграєш цей конкурс, це буде неймовірно. Продовжуйте працювати над створенням нових пісень. Усім українцям, будьте в безпеці і Україна буде в наших серцях. Слава Україні»,

«Я обов'язково проголосую за вас! Підтримка на всьому шляху зі Сполучених Штатів!»,

«Мені цікавий перформанс, тому що Україна відома чудовими постановками», - кажуть прихильники Alyona Alyona і Jerry Heil за кордоном.

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