Alyona Alyona і Jerry Heil, які їхдуть від України на «Євробачення-2024» опинилися в епіцентрі нових розбірок.

Alyona Alyona і Jerry Heil, як відомо, перемогли у Нацвідборі на «Євробачення-2024» і у травні вирушать у Мальме, де відбудеться пісенний конкурс.

Традиційно Нацвідбір на Євробачення не обійшовся без скандалів – спершу застосунок «Дія» не витримав навантаження під час голосування, стався масштабний збій.

Потім виявилося, що багато хто з глядачів не задоволений перемогою Alyona Alyona і Jerry Heil.

І от новий привід для розбірок – з’ясувалося, що послуги для реалізації цьогорічного Національного відбору Євробачення обійшлися Україні у 10 999 811 грн. Про це свідчать дані з сайту держзакупівель Prozorro.

«Тобто, номер кожного учасника цього шоу обійшовся у 27000 доларів... Причому, скоріш за все, більшість витрат на номери додатково несли самі учасники. Так принаймні було останні роки», – прокоментував дані музичний продюсер Михайло Ясинський у Facebook.

За його словами, за ці гроші можна б було створити 100 грантів для молоді по 100.000 гривень на створення аудіовізуальних продуктів з певними творчими та ідеологічними вимогами та характеристиками.

«А на Євробачення обрати серед бажаючих через вєщатєля за допомогою професійної комісії. Як це роблять багато інших країн...», - зазначив продюсер.

Витрати на Нацвідбір на «Євробачення» спровокували бурхливе обговорення в Мережі. Деякі з глядачів вирішили агресивно висловитись на сторінках Alyona Alyona і Jerry Heil в Інстаграм. Інші ж кинулися на їхній захист:

«Українці проти своїх! вам не соромно! В перший рік війни було Євробачення і мовчали другий рік мовчали! А зараз вас зачепило 11млн! Так, ця сума потрібна нашим військам, але при чому тут конкурсанти!»,

«Задовбали люди. Їм все не так. Схаменіться, коли вам хоч щось сподобається?...»,

«Чому дівчат зробили винними? Чому на етапі відбору не чмирили всіх учасників? Чому голосували, майже все населення країни? Чому винні дівчата, а не організатори. Війна 10 років. Чому саме зараз напали на них? Чому не в минулому році? Що відбувається? Я взагалі проти всіляких отаких гульок. Але це гарний привід Україні нагадати про себе. До чого тут ці образи, в сторону дівчат? Чи мав виграти хтось інший? Чому не цькують жюрі, які отримали якісь гонорари, чому хейт саме на Джері і Альону?»,

«Я щиро співчуваю дівчатам, які зараз стикнулись з хейтом».

Останні новини України:

Alyona Alyona звернулася до Melovina після скандалу.

Полякова, Нікітюк, Кухар та інші відреагували на перемогу Alyona Alona та Jerry Heil.

Також повідомлялось про заяву продюсера Нацвідбору на "Євробачення-2024".