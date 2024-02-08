Alyona Alyona и Jerry Heil, которые едут от Украины на «Евровидение-2024», оказались в эпицентре новых разборок.

Alyona Alyona и Jerry Heil, как известно, победили в Нацотборе на «Евровидении-2024» и в мае отправятся в Мальмё, где состоится песенный конкурс.

Традиционно Нацотбор на Евровидение не обошелся без скандалов – сначала приложение «Дия» не выдержало нагрузки во время голосования, произошел масштабный сбой.

Затем оказалось, что многие из зрителей не довольны победой Alyona Alyona и Jerry Heil.

И вот новый повод для разборок – выяснилось, что услуги для реализации Национального отбора Евровидения этого года обошлись Украине в 10 999 811 грн. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок Prozorro.

«То есть, номер каждого участника этого шоу обошелся в 27000 долларов... Причем, скорее всего большинство расходов на номера дополнительно несли сами участники. Так, по крайней мере, было последние годы», – прокомментировал данные музыкальный продюсер Михаил Ясинский в Facebook.

По его словам, за эти деньги можно было создать 100 грантов для молодежи по 100.000 гривен на создание аудиовизуальных продуктов с определенными творческими и идеологическими требованиями и характеристиками.

«А на Евровидение выбрать среди желающих через вещателя с помощью профессиональной комиссии. Как это делают многие другие страны...», - отметил продюсер.

Расходы на Нацотбор на Евровидение спровоцировали бурное обсуждение в Сети. Некоторые из зрителей решили агрессивно высказаться на страницах Alyona Alyona и Jerry Heil в Инстаграм. Другие же бросились на их защиту:

«Украинцы против своих! Вам не стыдно? В первый год войны было Евровидение и молчали, второй год молчали! А сейчас вас задело 11млн! Да, эта сумма нужна нашим войскам, но при чем здесь конкурсанты!»,

«Задолбали люди. Им все не так. Опомнитесь, когда вам хоть что-нибудь понравится?...»,

«Почему девушек сделали виновными? Почему на этапе отбора не чмырили всех участников? Почему голосовали почти все население страны? Почему виноваты девушки, а не организаторы. Война 10 лет. Почему именно сейчас напали на них? Почему не в прошлом году? Что происходит? Я вообще против всяческих этаких гулянок. Но это хороший повод Украине напомнить о себе. При чем здесь эти обвинения, в сторону девушек? Должен был выиграть кто-нибудь другой? Почему не травят жюри, получившие какие-то гонорары, почему хейт именно на Джерри и Алену?»,

«Я искренне сочувствую девушкам, которые сейчас столкнулись с хейтом» .

Последние новости Украины:

Alyona Alyona обратилась к Melovinу после скандала.

Полякова, Никитюк, Кухар и другие отреагировали на победу Alyona Alona и Jerry Heil.

Также сообщалось о заявлении продюсера Нацотбора на "Евровидение-2024".