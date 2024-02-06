Національний відбір на «Євробачення-2024» традиційно не обійшовся без скандалів і звинувачень.

Alyona Alyona, яка разом із Jerry Heil перемогла у Нацвідборі і представлятиме Україну на конкурсі «Євробачення-2024» у Мальме, відреагувала на новий допис Melovina.

Співак, як відомо, отримав 18 балів і посів третє місце за результатами суддівського та глядацького голосування у Нацвідборі. Цими результатами Melovin залившився незадоволеним. Зокрема, артист не вірить у те, що у додатку "Дія" стався збій через перевантаження та рекордну кількість відвідувачів. Крім того, артиста хвилює той факт, що різниця в голосах між першим і другим місцем становить 600 тисяч.

Більше того, артист натякнув, що Національний відбір на «Євробачення» був взагалі не найчесніший. Лейбл ENKO, до складу якого входить співачка Alyona Alyona, нібито міг заплатити.

«Якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що лейбл ENKO запропонував більшу частину на "Євробаченні" оплатити, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах "Суспільного" від робітників, які працюють на "Суспільному", - додав артист.

Згодом Melovin взагалі заявив, що у Нацвідборі на «Євробачення-2024» немає ані переможців, ані переможених.

«… Бали журі стали для мене справжнім здивуванням, робота Дії викликала чимало нервів і питань. Проте я не вважаю, що серед 11 фіналістів були переможці і програвші - всі учасники були різні музично, мали свій стиль. І це цікаво. Я це говорю не як учасник відбору», - зазначив Melovin.

Також артист побажав Alyona Alyona та Jerry Heil гідно представити нашу країну на європейській сцені. Melovin також підкреслив, що йому подобається їхня пісня і він слухав її на повторі.

«У мене є зерно сумніву стосовно голосування але аж ніяк не до наших переможниць», - запевнив Melovin.

Також Melovin заявив, що 15 лютого планується його великий сольний концерт.

«Сьогодні я хочу просто видихнути і поновити роботу за межами конкурсів, а її за ці кілька місяців назбиралося чимало», - зазначив співак.

На допис Melovina відреагувала Alyona Alyona.

«З великою повагою і любов ‘ю до твоєї творчості і до тебе, як людини! Обіймаю», - прокоментувала Alyona Alyona допис.

Melovin теж вирішив відповісти: Обіймаю! Рвіть та кайфуйте! Обожнюю тебе».

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