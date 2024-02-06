Национальный отбор на Евровидение-2024 традиционно не обошелся без скандалов и обвинений.

Alyona Alyona, которая вместе с Jerry Heil победила в Нацотборе и будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2024» в Мальме, отреагировала на новое сообщение Melovina.

Певец, как известно, получил 18 баллов и занял третье место по результатам судейского и зрительского голосования в Нацотборе. Этими результатами Melovin остался недоволен. В частности, артист не верит в то, что в приложении "Дия" произошел сбой из-за перегрузки и рекордного количества посетителей. Кроме того, артиста беспокоит тот факт, что разница в голосах между первым и вторым местом составляет 600 тысяч.

Более того, артист намекнул, что Национальный отбор на «Евровидение» был вообще не самым честным. Лейбл ENKO, в состав которого входит певица Alyona Alyona, мог якобы заплатить.

«Если мы сначала от блоггеров слышали в комментариях, что лейбл ENKO предложил большую часть на Евровидении оплатить, чтобы поехать, то сегодня мы это услышали в стенах Суспільного от работников, работающих на Суспільном", - добавил артист.

Впоследствии Melovin вообще заявил, что в Нацотборе на Евровидение-2024 нет ни победителей, ни проигравших.

«… Баллы жюри стали для меня настоящим удивлением, работа Дии вызвала немало нервов и вопросов. Однако я не считаю, что среди 11 финалистов были победители и проигравшие – все участники были разные музыкально, имели свой стиль. И это интересно. Я это говорю не как участник отбора», – отметил Melovin.

Также артист пожелал Alyona Alyona и Jerry Heil достойно представить нашу страну на европейской сцене. Melovin также подчеркнул, что ему нравится их песня, и он слушал ее на повторе.

«У меня есть зерно сомнения в голосовании, но отнюдь не к нашим победительницам», - заверил Melovin.

Также Melovin заявил, что 15 февраля планируется его большой сольный концерт.

«Сегодня я хочу просто выдохнуть и возобновить работу вне конкурсов, а ее за эти несколько месяцев накопилось немало», - отметил певец.

На сообщение Melovina отреагировала Alyona Alyona.

«С большим уважением и любовью к твоему творчеству и к тебе, как человеку! Обнимаю», - прокомментировала Alyona Alyona сообщение.

Melovin тоже решил ответить: "Обнимаю! Рвите и кайфуйте! Обожаю тебя".

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