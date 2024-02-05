Новий скандал вирує навколо Нацвідбору на «Євробачення-2024», який закінчився перемогою Alyona Alyona і Jerry Heil.

У Нацвідборі на «Євробачення-2024» глядачі вирішили, що право представляти Україну в Мальме на конкурсі «Євробачення-2024» повинні отримати Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».

Зазначимо, що Jerry Heil вже намагалась потрапити на Євробачення, але не мала успіху.

До складу Нацвідбору «Євробачення-2024» журі входили актор та співак Андрій Данилко, співачка та переможниця "Євробачення 2016" Джамала і соліст гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець. Від них Alyona Alyona і Jerry Heil отримали 10 балів.

Від глядачів Alyona Alyona і Jerry Heil отримали 11 балів і це дозволило їм перемогти у Нацвідборі на «Євробачення-2024» з відривом.

"Вірте в Бога. Вірте в свої сили. Вірте в те, що якщо є ціль, немає ні его, немає тих, хто у вас не вірить. Вірте в себе. Дякую усім, хто повірив у цю пісню, тому що вона про об'єднання. Я дякую усім, що ми всі об'єдналися", - прокоментувала Jerry Heil їхню з Alyona Alyona перемогу.

Зазначимо, що під час трансляції фіналу національного відбору на "Євробачення 2024" стався масштабний збій у застосунку "Дія", де проходило голосування за пісню, що представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Швеції. На тлі цього скандалу одна з учасниць Нацвідбору SKYLERR навіть зняла свою кандидатуру.

«… Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту", - пояснювала SKYLERR свою позицію.

Ще один скандал розпочався вже після того, як було названо переможців Нацвідбору «Євробачення-2024». З’ясувалося, що багато хто не згоден з перемогою Alyona Alyona і Jerry Heil. Деякі глядачі у коментарях в соцмережах висловлюють впевненість, що від України на «Євробачення-2024» мав би їхати гурт «Циферблат».

«Вперед до провалу»,

«Результати ніякі. Краще б Циферблат. Краще б Пес Патрон, ніж пісня про маму терезу від України»,

«Циферблат реальний переможець»,

«Чесно: виступ скучно дивитись, бек-вокал на початку перекрив Jerry і між дівчатами ВЗАГАЛІ нема взаємодії, маю надіюсь, що виступ на Євробачення підготуюсь краще по звуку, костюмах і візуалу»,

«Циферблат переможці, а не ці двоє. Встидно навіть хто їде. Все, що можна сказати - піар спрацював. Так як їх крутили нікого так не крутили з усіх дир. Сам виступ не гармонійний, між ними немає дуету, а цьому потрібно мати талант»,

«Розчарування. Провал гарантований. Як їх витягнули?»,

«Я дуже розчарована вибором українців. Дуже непрофесіонально дівчата співали. Мій фаворит Меловін, Циферблат. Жаль…».

Інші ж навпаки радіють перемозі Alyona Alyona і Jerry Heil і вважають, що вони гідно представлятимуть Україну на "Євробаченні-2024".

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